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Чарло - Адамс: реальный вес участников вечера бокса

Чарло - Адамс: реальный вес участников вечера бокса
09:21 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Джимми Леннон-младший опубликовал в соцсетях фотографию с данными о реальном весе боксеров, выступавших в главных боях вечера бокса Showtime 29 июня.

Согласно этим данным чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло набрал за сутки, прошедшие с официального взвешивания, 12,5 фунтов (5,7 кг) и вышел на ринг с весом в 172 фунта (78 кг) при официальном лимите среднего веса в 160 фунтов (72,6 кг).

Его соперник Брэндон Адамс весил перед выходом на ринг 174 фунта (78,9 кг) — на 14 фунтов (6,4 кг) больше, чем на взвешивании.

Боксеры первого среднего веса Эриксон Любин и Закариа Атту, показавшие на официальном взвешивании одинаковый вес в 153,75 фунта (69,7 кг при лимите весовой категории в 69,9 кг), вышли на ринг с весом 167 фунтов (75,7 кг) и 159 фунтов (72,1 кг) соответственно.

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Полулегковесы Эдуардо Рамирес и Клаудио Марреро (оба показали за сутки до боя одинаковый вес в 125,5 фунта или 56,9 кг) весили перед боем 133 фунта (60,3 кг) и 139 фунтов (63 кг) соответственно.

Напомним, что победы в этих парах одержали Джермалл Чарло (единогласное решение судей), Эриксон Любин (технический нокаут в четвертом раунде) и Клаудио Марреро (единогласное решение судей).

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Бокс, Новости бокса, Джермалл Чарло.
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