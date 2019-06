Чарло - Адамс: реальный вес участников вечера бокса

Согласно этим данным чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло набрал за сутки, прошедшие с официального взвешивания, 12,5 фунтов (5,7 кг) и вышел на ринг с весом в 172 фунта (78 кг) при официальном лимите среднего веса в 160 фунтов (72,6 кг).

Его соперник Брэндон Адамс весил перед выходом на ринг 174 фунта (78,9 кг) — на 14 фунтов (6,4 кг) больше, чем на взвешивании.

Боксеры первого среднего веса Эриксон Любин и Закариа Атту, показавшие на официальном взвешивании одинаковый вес в 153,75 фунта (69,7 кг при лимите весовой категории в 69,9 кг), вышли на ринг с весом 167 фунтов (75,7 кг) и 159 фунтов (72,1 кг) соответственно.

