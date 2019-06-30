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Андраде вызвал на бой Сауля Альвареса

Андраде вызвал на бой Сауля Альвареса
15:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Деметриус Андраде после защиты титула WBO обратился к Саулю Альваресу.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде поделился дальнейшими карьерными планами после победы единогласным решением судей над Мацеем Сулецким. По словам американца, теперь он будет стремиться к поединку с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе Саулем Альваресом.

«Давай же, Канело. Нам нужен абсолютный чемпион. Давай сделаем это 14 сентября. Давай определим единственного чемпиона. Не нужно убегать, хватить играть. Давай поставим на кн всё и посмотрим, кто же из нас лучше», — приводит слова Андраде BoxingScene.

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Сауль Альварес планирует провести следующий поединок 14 сентября. Приоритетным вариантом для мексиканца является встреча с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Деметриус Андраде.
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