Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое

Новости спорта: Поединок Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла состоится 31 августа.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко проведет бой против британского боксера Люка Кэмпбелла. Как сообщил промоутер британца Эдди Хирн, стороны достигли договоренности, сообщает BoxingScene.

Бой, на кону которого помимо поясов украинца будет титул WBC, состоится в Лондоне 31 августа.

"Все готово, у нас есть сделка. Мы согласовали все условия и в понедельник я встречусь с Люком, чтобы показать ему окончательную версию контракта", - сказал Хирн.

Ранее Ломаченко высказался о своем сопернике Люке Кэмпбелле.