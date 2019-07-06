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Хаттон не верит в победу Руиса в реванше с Джошуа

Хаттон не верит в победу Руиса в реванше с Джошуа
04:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший британский боксер Рикки Хаттон поделился ожиданиями от боя-реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Первый поединок, проходивший 1 июня в Нью-Йорке, завершился сенсационной победой Руиса. Теперь соперники должны повторно встретиться до конца 2019 года.

"Иногда люди сразу возвращаются после поражений и становятся совершенно другими, иногда они совсем не меняются.

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На мой взгляд, Джошуа победил бы Руиса в девяти поединках из 10. Хоть Энди и является очень, очень опасным бойцом с очень быстрыми руками, который уже заставил Джошуа чувствовать опасность, думаю, Энтони знает, что делает. На мой взгляд, Джошуа более классный боксёр, чем Руис. Я бы тоже в такой ситуации попытался сразу вернуться на ринг", — цитирует Хаттона Sky Sports.

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