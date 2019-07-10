Турман: У меня есть уникальная возможность сокрушить легендарного Пакьяо

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Обладатель титула WBA Super Кит Турман настроен победить Мэнни Пакьяо в предстоящем поединке, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе.

"У меня есть уникальная возможность сокрушить легендарного бойца и оставить свое собственное наследие. Конечно, я постараюсь не упустить эту возможность.

Если Пакьяо победит меня, это будет его победа. Я пожму ему руку и поздравлю. Но он должен помнить, что, когда Кит Турман выходит в ринг, то ему предстоит боксировать с Китом Турманом. А он - плохой парень. Меня ждет бой с Пакьяо - великолепным боксером. Я уверен, что испытаю сильные эмоции, когда мою руку поднимут вверх после окончания боя. Мэнни хочет доказать свое величие, поскольку в свои 40 лет он все еще идет вперед. И это заслуживает уважения", - цитирует Турмана AFP.

Ранее Турман заявил, что готов выйти в ринг против любого боксера. Пакьяо, в свою очередь, заявил, что удивит Турмана в ринге.