Реванш боя Бриедиса и Гловацки: названы примерные сроки

Новости спорта: Калле Зауэрланд назвал примерные сроки повторного боя между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацки.

Второй бой между чемпионом WBO в тяжелом весе Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) и Кшиштофом Гловацки (31-2, 19 КО) может состояться после финала WBSS.

Об этом сообщил организатор Суперсерии Калле Зауэрланд в комментарии The Ring, отметив, что реванш необходим, но последнее слова за WBO.

«Думаю, после турнира должен пройти матч-реванш, это был безумный бой. Бриедис совершил очень серьезное нарушение, но до этого серьезные нарушения были и с другой стороны. Не думаю, что он умышленно ударил Гловацкого локтем в челюсть, он находился в таком положении, что не мог видеть, куда наносит удар. Арена бурлила, было очень шумно, и очевидно Роберт Берд не слышал гонг, так что я не виню Бриедиса за это. Никто из боксеров не виноват в том, что раунд не закончился. Обе команды выскочили на настил и подавали сигналы, что раунд закончен».

WBSS не является официальной организацией, мы просто организаторы турнира, поэтому мы подчинимся решению WBO».

Напомним, что WBO обязала победителя Суперсерии сразиться с Гловацки.

Бриедис проведет бой за пояса IBF WBO и WBC в финале турнира против кубинца Юниера Дортикоса (24-1, 22 КО).