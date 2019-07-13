Такам: Планирую драться с Усиком в сентябре, я нокаутирую его

Новости спорта: Карлос Такам готов к бою с украинцем Александром Усиком в любом месте и в любое время.

Французский ветеран супертяжелого дивизиона Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) пожелал скорейшего выздоровления бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику (16-0, 12 КО), заявив, что с нетерпением ожидает их поединка.

Слова Такама приводит BBN.

«Я планирую драться с Усиком в сентябре. Но я до сих пор не знаю, где состоится бой – в Мэриленде, Великобритании или где-то еще. Я не собираюсь сидеть и ждать. Я мог бы провести еще один бой до поединка с Усиком в сентябре. Я могу выйти против любого оппонента. Меня не волнует имя соперника, я готов драться со всеми.

Я желаю Усику поскорее восстановиться, поскольку жду нашего поединка. Я знаю, что отпраздную победу. Я нокаутирую его».