Ковалев: Я не изучаю бои моих соперников

Новости спорта: Сергей Ковалев рассказал о своем сопернике Энтони Ярде.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Сергей Ковалев заявил, что не изучает своего будущего соперника Энтони Ярда. Боксер в этом вопросе доверился тренеру, но тем не менее охарактеризовать Ярда смог.

Ковалев отметил, что для него нет ничего невозможного, поэтому он настроен победить своего соперника.

"Я не изучаю бои моих соперников, для меня это нудно – сидеть и смотреть. Я доверяю своему тренеру в этом вопросе.

Ярд – молодой, амбициозный, скоростной боксер, но нет ничего невозможного для меня. Мы готовимся проводить его с пустыми руками обратно домой", - сказал Ковалев.

Ранее промоутер Ковалева объяснила, почему команда россиянина не соглашается на бой против Сауля Альвареса.