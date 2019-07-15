Скачать
Вторник, 16.07.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
Барселона представила Антуана Гризманна
Барселона представила Антуана Гризманна
В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу
В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу

Ковалев: Я не изучаю бои моих соперников

Ковалев: Я не изучаю бои моих соперников
23:55 Пн, 15 Июль 2019 Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Сергей Ковалев рассказал о своем сопернике Энтони Ярде.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Сергей Ковалев заявил, что не изучает своего будущего соперника Энтони Ярда. Боксер в этом вопросе доверился тренеру, но тем не менее охарактеризовать Ярда смог.

Ковалев отметил, что для него нет ничего невозможного, поэтому он настроен победить своего соперника.

"Я не изучаю бои моих соперников, для меня это нудно – сидеть и смотреть. Я доверяю своему тренеру в этом вопросе.

Ярд – молодой, амбициозный, скоростной боксер, но нет ничего невозможного для меня. Мы готовимся проводить его с пустыми руками обратно домой", - сказал Ковалев.

"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата

Ранее промоутер Ковалева объяснила, почему команда россиянина не соглашается на бой против Сауля Альвареса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019
02 "Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
03 Джокович - Федерер: обзор финального матча Уимблдона
04 Браку Шевченко и Пазик исполнилось 15 лет
05 Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь