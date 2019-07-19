Уайт - Ривас: победитель боя станет временным чемпионом WBC

Новости спорта: Обладатель временного пояса в будущем сразится с Деонтеем Уайлдером.

Всемирный боксерский совет (WBC) и Matchroom Boxing сообщили, что поединок между британцем Диллианом Уайтом и колумбийцем Оскаром Ривасом пройдет за временное чемпионство WBC в супертяжелом весе.

Таким образом, победитель данного боя станет обязательным претендентом на полноценный пояс WBC в хэвивейте, владельцем которого является непобедимый Деонтей Уайлдер.

Отметим, что Диллиан Уайт уже долгое время возглавляет рейтинг супертяжеловесов WBC, однако британец до сих пор не получил бой за чемпионство с Уайлдером.

Отметим, что бой Диллиан Уайт - Оскар Ривас пройдет 20 июля в Лондоне (Великобритания).