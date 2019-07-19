Теофимо Лопес - Масайоcи Накатани: где и когда смотреть бой

Новости спорта: В ночь с 19 на 20 июля (время киевское) на арене MGM National Harbor в городе Оксон Хилл, штат Мэриленд, американский боксер Теофимо Лопес (13–0, 11 KO) проведет поединок в легком весе против японца Масайоси Накатани (18–0, 12 KO).

Победитель этого боя в конце года должен сразиться за чемпионский пояс с действующим обладателем титула IBF Ричардом Комми (29–2, 26 КО) из Ганы. Фаворитом субботнего поединка считается Теофимо Лопес, известный своими непрекращающимися угрозами в адрес украинского чемпиона мира Василия Ломаченко.

Главным промоутером вечером бокса в США выступает Боб Арум и его компания Top Rank. Центральная встреча вечера начнется не ранее 05:00 в ночь на субботу по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть на американском канале ESPN+.

Файткард вечера бокса

Теофимо Лопес (США, 13–0) – Масайоcи Накатани (Япония, 18–0)

Максим Дадашев (Россия, 13–0) – Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико, 13–0)

Эскива Фалькао (Бразилия, 23–0) – Антонио Гутьеррес (Мексика, 25–3–2)

Тайлер Маккрири (США, 15–0–1) – Крис Росалес (Филиппины, 22–2–1)

Патрик Харрис (США, 16–0) – Дональд Уорд (США, 11–10–1)

Кассиус Чейни (США, 15–0) – Джоэль Коудл (США, 8–2–2)

Тайлер Ховард (США, 17–0) – Джамаал Дэвис (США, 18–14–1)

Дасти Эрнандес Харрисон (США, 32–0–1) – Хуан Де Анхель (Колумбия, 21–11–1)

Роландо Варгас (Мексика, 2–0) – Натаниэль Ли Дэвис (США, 1–0)