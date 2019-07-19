Теофимо Лопес - Масайоcи Накатани: где и когда смотреть бой

Победитель этого боя в конце года должен сразиться за чемпионский пояс с действующим обладателем титула IBF Ричардом Комми (29–2, 26 КО) из Ганы. Фаворитом субботнего поединка считается Теофимо Лопес, известный своими непрекращающимися угрозами в адрес украинского чемпиона мира Василия Ломаченко.
Главным промоутером вечером бокса в США выступает Боб Арум и его компания Top Rank. Центральная встреча вечера начнется не ранее 05:00 в ночь на субботу по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть на американском канале ESPN+.
Файткард вечера бокса
Теофимо Лопес (США, 13–0) – Масайоcи Накатани (Япония, 18–0)
Максим Дадашев (Россия, 13–0) – Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико, 13–0)
Эскива Фалькао (Бразилия, 23–0) – Антонио Гутьеррес (Мексика, 25–3–2)
Тайлер Маккрири (США, 15–0–1) – Крис Росалес (Филиппины, 22–2–1)
Патрик Харрис (США, 16–0) – Дональд Уорд (США, 11–10–1)
Кассиус Чейни (США, 15–0) – Джоэль Коудл (США, 8–2–2)
Тайлер Ховард (США, 17–0) – Джамаал Дэвис (США, 18–14–1)
Дасти Эрнандес Харрисон (США, 32–0–1) – Хуан Де Анхель (Колумбия, 21–11–1)
Роландо Варгас (Мексика, 2–0) – Натаниэль Ли Дэвис (США, 1–0)