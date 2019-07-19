Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Украинский шпажист Рейзлин завоевал "бронзу" на чемпионате мира
Украинский шпажист Рейзлин завоевал "бронзу" на чемпионате мира
Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира
Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира

Теофимо Лопес - Масайоcи Накатани: где и когда смотреть бой

Теофимо Лопес - Масайоcи Накатани: где и когда смотреть бой
22:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В ночь с 19 на 20 июля (время киевское) на арене MGM National Harbor в городе Оксон Хилл, штат Мэриленд, американский боксер Теофимо Лопес (13–0, 11 KO) проведет поединок в легком весе против японца Масайоси Накатани (18–0, 12 KO).

Победитель этого боя в конце года должен сразиться за чемпионский пояс с действующим обладателем титула IBF Ричардом Комми (29–2, 26 КО) из Ганы. Фаворитом субботнего поединка считается Теофимо Лопес, известный своими непрекращающимися угрозами в адрес украинского чемпиона мира Василия Ломаченко.

Главным промоутером вечером бокса в США выступает Боб Арум и его компания Top Rank. Центральная встреча вечера начнется не ранее 05:00 в ночь на субботу по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть на американском канале ESPN+. 

Файткард вечера бокса

Теофимо Лопес - Масаоси Накатани: боксеры сделали вес (Видео)

Теофимо Лопес (США, 13–0) – Масайоcи Накатани (Япония, 18–0)

Максим Дадашев (Россия, 13–0) – Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико, 13–0)

Эскива Фалькао (Бразилия, 23–0) – Антонио Гутьеррес (Мексика, 25–3–2)

Тайлер Маккрири (США, 15–0–1) – Крис Росалес (Филиппины, 22–2–1)

Патрик Харрис (США, 16–0) – Дональд Уорд (США, 11–10–1)

Кассиус Чейни (США, 15–0) – Джоэль Коудл (США, 8–2–2)

Тайлер Ховард (США, 17–0) – Джамаал Дэвис (США, 18–14–1)

Дасти Эрнандес Харрисон (США, 32–0–1) – Хуан Де Анхель (Колумбия, 21–11–1)

Роландо Варгас (Мексика, 2–0) – Натаниэль Ли Дэвис (США, 1–0)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
02 Владимир Кличко поблагодарил Свитолину
03 Видео дебютного гола Малиновского за Аталанту
04 Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)
05 Как выглядели братья Кличко 42 года назад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь