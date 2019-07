Американский супертяж выбил соперника за пределы ринга (Видео)

Американский супертяжеловес Кассиус Чейни отметился яркой досрочной победой над соотечественником Джоэлем Кодлом.

В концовке первого раунда после затяжной атаки Чейни выбил Кодла за пределы канатов в зал. К чести того, Джоэл вернулся, проявив характер, но тут же пропустил еще один тяжелый удар, после чего рефери остановил поединок.

Cassius Chaney knocks Joel Caudle OUT OF THE DANG RING!!!!! #LopezNakatani pic.twitter.com/5YMgbwP9A1

— Top Rank Boxing (@trboxing) 20 июля 2019 г.