Ломаченко - Кэмпбелл: бой официально состоится в Лондоне

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила бой украинского чемпиона мира Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла в легком весе.

Поединок состоится в субботу, 31 августа, в Лондоне на арене О2. Прямую трансляцию обеспечат компании Sky Sports в Британии и ESPN+ в США.

На кону будут стоять три титула Василия WBA, WBO и The Ring, а еще вакантный WBC.

Vasiliy Lomachenko will face Luke Campbell at The O2 on August 31, live on Sky Sports Box Office https://t.co/aWfDmym31R pic.twitter.com/e4Etvr6jIl

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) July 20, 2019