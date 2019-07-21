Пакьяо победил Турмана и завоевал титул суперчемпиона по версии WBA

Новости спорта: Пакьяо победил Турмана раздельным решением в ярком поединке.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил американца Кита Турмана в бою за титул суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе, который прошел 21 июля в Лас-Вегасе (США).

Филиппинец хорошо начал бой, отправив соперника в нокдаун уже в концовке первом раунде. Турман эффектно упал, но не был заметно потрясен.

Филиппинец выглядел лучше в первой половине поединка - Турман не успевал за началом атаки Пакьяо, который раз за разом доставал соперника джебом.

Hear that?



That's the sound of the entire Philippines on its feet the moment Pacquiao knocked down Thurman in Round 1. #StillA40rce #PacquiaoThurman pic.twitter.com/sxKFShQFFc — ABS-CBN Sports (@abscbnsports) July 21, 2019

Начиная с шестого раунда Турман стал перехватывать инициативу за счет давления и комбинаций на средней и ближней дистанции, да и его атаки стали успешнее, а Пакьяо снизил активность, начал брать паузы. Казалось, что американец начал переламывать бой, но в 8-ом Пакьяо смог взвинтить темп и вновь выровнял силы.

В одиннадцатом раунде Пакьяо удалось потрясти соперника ударом в корпус, но Турман нашел в себе силы продолжить бой и в последнем раунде выглядел активнее.

По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу 40-летнему филиппинцу – 113:114, 115:112, 115:112.

Для 30-летнего Турмана это поражение стало первым в его карьере (29-1, 22 КО). Пакьяо добыл 62-ю победу в карьере (62-7-2, 39 KO).