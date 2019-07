Пакьяо победил Турмана и завоевал титул суперчемпиона по версии WBA

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил американца Кита Турмана в бою за титул суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе, который прошел 21 июля в Лас-Вегасе (США).

Филиппинец хорошо начал бой, отправив соперника в нокдаун уже в концовке первом раунде. Турман эффектно упал, но не был заметно потрясен.

Филиппинец выглядел лучше в первой половине поединка - Турман не успевал за началом атаки Пакьяо, который раз за разом доставал соперника джебом.

Hear that?



That's the sound of the entire Philippines on its feet the moment Pacquiao knocked down Thurman in Round 1. #StillA40rce #PacquiaoThurman pic.twitter.com/sxKFShQFFc