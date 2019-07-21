Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Чисора - Шпилька. Видео боя
Чисора - Шпилька. Видео боя
Пакьяо - Турман. Видео боя
Пакьяо - Турман. Видео боя
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии

Тренер упрашивал Дадашева остановить бой (Видео)

Тренер упрашивал Дадашева остановить бой (Видео)
18:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В Сети появилось видео, на котором видно, как тренер боксера первого полусреднего веса Максима Дадашева Бадди Макгирт упрашивает подопечного остановить бой.

«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — говорил Макгирт

Позже тренер обратился к секунданту и переводчику Максима:

Дадашев введен в медикаментозную кому

«Давай же, ты должен быть с ним честен. На этом всё», — сказал Макгирт. Отметим, что сам Дадашев поначалу не соглашался с тренером и не хотел останавливаться.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Антонио Тарвера в «Твиттере».

В ночь на 20 июля (время киевское) в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков боксёров первого полусреднего веса встретились Максим Дадашев и Сабриэль Матиас. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В 11-м раунде команда Дадашева остановила схватку.

К тому моменту повреждения у Максима были слишком серьёзные. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали. У Дадашева диагностировали отёк мозга и провели сложную операцию. Пока врачи не дают никаких прогнозов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Кома, Новости бокса, Максим Дадашев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
02 Тибау: Нурмагомедов признал, что, возможно, я его победил
03 Бокс. Чисора брутально нокаутировал Шпильку во втором раунде
04 Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна
05 Уайт - Ривас. Видео тяжелейшего нокдауна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь