Тренер упрашивал Дадашева остановить бой (Видео)

Новости спорта: В Сети появилось видео, на котором видно, как тренер боксера первого полусреднего веса Максима Дадашева Бадди Макгирт упрашивает подопечного остановить бой.

«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — говорил Макгирт

Позже тренер обратился к секунданту и переводчику Максима:

«Давай же, ты должен быть с ним честен. На этом всё», — сказал Макгирт. Отметим, что сам Дадашев поначалу не соглашался с тренером и не хотел останавливаться.

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport pic.twitter.com/cKljvTKOgt — (@AntonioTarver) July 20, 2019

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Антонио Тарвера в «Твиттере».

В ночь на 20 июля (время киевское) в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков боксёров первого полусреднего веса встретились Максим Дадашев и Сабриэль Матиас. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В 11-м раунде команда Дадашева остановила схватку.

К тому моменту повреждения у Максима были слишком серьёзные. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали. У Дадашева диагностировали отёк мозга и провели сложную операцию. Пока врачи не дают никаких прогнозов.