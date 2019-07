Тренер упрашивал Дадашева остановить бой (Видео)

«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — говорил Макгирт

Позже тренер обратился к секунданту и переводчику Максима:

«Давай же, ты должен быть с ним честен. На этом всё», — сказал Макгирт. Отметим, что сам Дадашев поначалу не соглашался с тренером и не хотел останавливаться.

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport pic.twitter.com/cKljvTKOgt

— (@AntonioTarver) July 20, 2019