Александр Усик сменил профессию

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик освоил профессию профессионального фотографа.

Усик вместе с чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) сейчас находится в Лондоне, где помогает своему другу принимать участие в традиционных имиджевых мероприятиях перед громким боем за вакантный титул WBC против Люка Кэмпбелла.

Ломаченко в рамках промо-кампании нужно было попозировать для фотографов – и Усик не отказал себе в удовольствии взять в объектив своего товарища.

Василий Ломаченко красиво поставил на место британского промоутера Эдди Хирна.