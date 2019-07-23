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Александр Усик сменил профессию

Александр Усик сменил профессию
09:23 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик освоил профессию профессионального фотографа.

Усик вместе с чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) сейчас находится в Лондоне, где помогает своему другу принимать участие в традиционных имиджевых мероприятиях перед громким боем за вакантный титул WBC против Люка Кэмпбелла.

Ломаченко в рамках промо-кампании нужно было попозировать для фотографов – и Усик не отказал себе в удовольствии взять в объектив своего товарища.

 
 
 
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A man of many talents... @usykaa x @lomachenkovasiliy #LomaCampbell

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Василий Ломаченко красиво поставил на место британского промоутера Эдди Хирна.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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