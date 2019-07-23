Александр Усик сменил профессию

Усик вместе с чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) сейчас находится в Лондоне, где помогает своему другу принимать участие в традиционных имиджевых мероприятиях перед громким боем за вакантный титул WBC против Люка Кэмпбелла.
Ломаченко в рамках промо-кампании нужно было попозировать для фотографов – и Усик не отказал себе в удовольствии взять в объектив своего товарища.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
A man of many talents... @usykaa x @lomachenkovasiliy #LomaCampbell
Василий Ломаченко красиво поставил на место британского промоутера Эдди Хирна.