В России назвали нарушения, допущенные организаторами боя Дадашева

Новости спорта: Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев перечислил список нарушений, допущенных организаторами боя Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса.

Ранее в организации потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата Мэриленд.

«Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге (не было льда и прочего). Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шёл сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», — приводит слова Умара Кремлёва «Р-Спорт».

Ранее Кремлёв рассказал, что тело Дадашева доставят в Россию во вторник, 30 июля.