Скачать
Суббота, 27.07.2019
В Атлетико сообщили о доказательствах нарушений в трансфере Гризманна в Барселону
В Атлетико сообщили о доказательствах нарушений в трансфере Гризманна в Барселону
Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк
Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Атлетико забил Реалу семь мячей (Видео)
Тайсон Фьюри может сразиться с экс-чемпионом мира
Тайсон Фьюри может сразиться с экс-чемпионом мира

В России назвали нарушения, допущенные организаторами боя Дадашева

В России назвали нарушения, допущенные организаторами боя Дадашева
13:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев перечислил список нарушений, допущенных организаторами боя Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса.

Ранее в организации потребовали объяснений от Атлетической комиссии штата Мэриленд.

«Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге (не было льда и прочего). Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шёл сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций», — приводит слова Умара Кремлёва «Р-Спорт».

Ранее Кремлёв рассказал, что тело Дадашева доставят в Россию во вторник, 30 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Максим Дадашев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин может покинуть Реал
02 Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар: результаты взвешивания (Видео)
03 Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк
04 Ювентус - Сборная звезд южнокорейской К-лиги: результат и обзор матча (Видео)
05 В Одессе представили Суперкубок Украины-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь