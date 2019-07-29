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Вдова боксера Дадашева будет судиться

Вдова боксера Дадашева будет судиться
04:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Вдова российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина опубликовала новое сообщение на странице мужа в "Инстаграме".

В нём она обвинила рефери поединка Дадашева с Матиасом в халатности и пообещала подать иск не только против него, но и против Атлетической комиссии штата Мэриленд.

«Хочу ответить всем, кто пишет в комментариях: «Надо было сдаться, остался бы жив»… Да, если бы это было возможно, я с радостью отдала бы свою жизнь взамен его! Отдала бы всё на свете, только бы он жил! Чтобы именно он растил своего сына! Чтобы улыбался, шутил, чтобы вырастил его таким же светлым и чистым человеком, каким был сам, вырастил его воином, не преклоняющим колено, научил не сдаваться, идти вперёд! Но те, кто пишет подобные комментарии, наверное, очень далеки от спорта! Я имею в виду не занятия в спортзале, поверьте, они не имеют ничего общего с большим спортом — спортом высших достижений! Там нет места слабости, трусости, там не существует понятия боли и усталости, там нет слов «не могу, не справлюсь»… Они воины, они гладиаторы, они сверхлюди, если хотите! Они никогда не сдаются, они привыкли к боли, их воля, их дух намного сильнее человеческих возможностей! Они избранные! Именно поэтому их сотни из миллиардов живущих…

Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь… Именно поэтому в ринге есть рефери! Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесён ущерб, потому что спортсмен будет идти до конца! Рефери ни разу даже не подошёл к Максу, не смотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра! Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12-й раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге", — написала Апушкина.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Максима Дадашева в «Инстаграме».

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Бокс, Новости бокса, Максим Дадашев.
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