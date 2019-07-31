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Поветкин отказался от боя с Тайсоном Фьюри

Поветкин отказался от боя с Тайсоном Фьюри
11:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Александр предпочел выйти в ринг с братом "Цыганского короля".

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин не захотел проводить бой с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил известный журналист Майк Коппинджер в своем Twitter.

Источник утверждает, что команда россиянина вела активные переговоры о поединке с Фьюри. Однако Поветкин отклонил итоговое предложение британца и вместо этого принял бой с двоюродным братом Тайсона - Хьюи Фьюри.

Поединок с родственником "Цыганского короля" может пройти 31 августа в андеркарде чемпионского боя между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

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Ранее сообщалось, что известный украинский боксер помогает Поветкину готовиться к следующему бою.

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