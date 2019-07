Бокс: Деревянченко сразится с Альваресом

Украинец выйдет в ринг против сильнейшего боксера планеты по версии BoxRec.

Обязательный претендент на пояс IBF в среднем весе Сергей Деревянченко и чемпион по версии WBC Сауль «Канело» Альварес договорились о дате и месте поединка. Об этом сообщает журналист и инсайдер из мира бокса Майк Коппингер в своем Twitter.

«Источники сообщают, что Сергей Деревянченко был одобрен DAZN в качестве противника для Сауля Альвареса. Продолжаются переговоры о поединке между боксерами, который может состояться 26 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе», - написал Коппингер.

Sources tell @TheAthleticBOX that Sergey Derevyanchenko has now been approved by DAZN as an opponent for Canelo Alvarez, and negotiations are ongoing for a middleweight championship bout that could take place Oct. 26 at T-Mobile Arena in Las Vegas

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 30 июля 2019 г.