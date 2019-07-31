Новости спорта: Поединок должен состояться в США.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вернется на ринг в сентябре. Об этом сообщает Boxing Scene.

Источник утверждает, что британец проведет свой следующий поединок либо 14 сентября в Лас-Вегасе, либо 21 сентября в Бостоне.

При этом, имя соперника Фьюри в данный момент остается неизвестным. Потенциальным кандидатом на бой является экс-чемпион IBF Чарльз Мартин.

Ранее Тайсон заявил, что подписал контракт на два боя с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Также Фьюри назвал дату реванша с американцем.