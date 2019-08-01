Сегодня украинец Хитров проведет чемпионский бой

Новости спорта: 1 августа в США Евгений Хитров проведет свой 21-й поединок на профессиональном ринге.

Украинский боксер Евгений Хитров (18–2, 15 КО) выйдет на ринг в ночь с 1 на 2 августа на арене Convention Center в Монровилле, штат Пенсильвания, США, против американца Габриэла Фэма (11–1, 5 КО) в 8-раундовом поединке.

На кону будет стоять титул чемпиона США по версии USNBC. Хитров, чемпион мира 2011 года среди аматоров, в своем предыдущем бою в ноябре 2018 года в городе Инглвуд нокаутировал американца Малкольма Макалистера в 4-м раунде.

На процедуре официального предматчевого взвешивания и Евгений Хитров, и Гэбриел Фэм показали одинаковый вес 76 кг, уложившись в лимит своей весовой категории.