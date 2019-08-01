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Бокс: стало известно, где и когда будут разыграны лицензии на Олимпиаду-2020

Бокс: стало известно, где и когда будут разыграны лицензии на Олимпиаду-2020
21:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: У украинских боксеров будет два лицензионных турнира в отборе на Олимпийские игры-2020.

Определился итоговый график проведения отборочных боксерских турниров и, непосредственно, самого турнира на Олимпийских играх Токио-2020. Об этом сообщает портал insidethegames.biz со ссылкой на Международный Олимпийский комитет.

Система квалификации, отбора и организацией олимпийских соревнований будет заниматься специальная комиссия, которая была создана Международным Олимпийским комитетом.

Первый боксерский турнир в подготовке к Олимпийским играм пройдет с 29 по 31 октября в японском городе Риггоку Кокугикан в рамках серии тестовых мероприятий. Прогнозируется, что участие в данном турнире принимать и национальная сборная Украины.

Что касается лицензионных соревнований, то квалификационные турниры к Играм будут проходить с января по май 2020 года. Это будут континентальные отборочные турниры, а заключительным этапом станет мировой турнир, который пройдет в мае. Европейский отборочный старт принимать Лондон (Англия).

Также стало известно, что судьи для квалификационных турниров и турнира непосредственно самого олимпийского турнира в Токио 2020 будут выбраны из пула, разработанного AIBA, но Международная боксерская Ассоциация не будет принимать участие в их назначении.

Сам боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио будет проводиться с 25 июля по 9 августа 2020 на главной спортивной арене города Риггоку Кокугикан.

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Олимпийские игры, Бокс, Новости бокса, Олимпиаду-2020.
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