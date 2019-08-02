Руис: После реванша с Джошуа я брошу вызов Фьюри

Новости спорта: Также мексиканец заинтересован в бое против Уайлдера.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) признался, что после реванша с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) хотел бы провести бои против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера (41-0-1, 40 КО) и Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО). Об этом мексиканец рассказал в подкасте Джо Рогана.

«Есть Деонтей Уайлдер. У него есть пояс, который я хочу заполучить. Я буду бесспорным чемпионом, когда соберу все титулы чемпиона мира. Так что я стану новым королем.

Тайсон Фьюри? Это одно из самых больших имен в боксе. После реванша с Джошуа брошу ему вызов. Я хочу быть в тонусе и вновь шокировать мир».

После подозрительного уличения Диллиана Уайта (26-1, 18 КО) в применении допинга Руис заявил, что не будет драться с Джошуа в Великобритании.

Эдди Хирн настаивает, чтобы бой состоялся в Кардиффе, также есть вариант с Нью-Йорком. Промоутер анонсировал объявление места боя уже на этой неделе.