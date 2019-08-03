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Суббота, 03.08.2019
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Ломаченко поработал над силой и скоростью ударов

Ломаченко поработал над силой и скоростью ударов
14:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинец Василий Ломаченко готовится к титульному поединку с британцем Кэмпбеллом.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает активно готовиться к бою за вакантный пояс WBC с британским проспектом Люком Кэмпбеллом, который состоится 31 августа в Лондоне.

Украинский боксер на одной из тренировок продемонстрировал свою силу ударов на большом мешке.

 
 
 
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LOMA POWER #Papachenko #Loma #Lomachenko #Lomus #lomusofficia #boxing #Ukraine #Usyk #Ломаченко #Усик #Украина #бокс #спорт #london #champion

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

Также Ломаченко показал уровень своей координации и скорости ударов на пневматическом снаряде.

 
 
 
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#Papachenko #Loma #Lomachenko #Lomus #lomusofficia #boxing #Ukraine #Usyk #Ломаченко #Усик #Украина #бокс #спорт #london #champion

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

Напомним, ранее Ломаченко заявил, что поединок с Кэмпбеллом может стать большим испытанием для него.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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