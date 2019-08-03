Ломаченко поработал над силой и скоростью ударов

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает активно готовиться к бою за вакантный пояс WBC с британским проспектом Люком Кэмпбеллом, который состоится 31 августа в Лондоне.
Украинский боксер на одной из тренировок продемонстрировал свою силу ударов на большом мешке.
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Также Ломаченко показал уровень своей координации и скорости ударов на пневматическом снаряде.
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Напомним, ранее Ломаченко заявил, что поединок с Кэмпбеллом может стать большим испытанием для него.