Бокс. Украинец Голуб нокаутировал Жоакима Карнейро

Новости спорта: Ивану Голубу для победы хватило всего 5 раундов.

Украинский боец полусреднего веса Иван Голуб (17–1, 13 KO) встречался с опытным бразильцем Жоакимом Карнейро (25–11, 23 KO) в ночь на 2 августа в американском Монровилле, штат Пенсильвания,

Бой был запланирован как 8-раундовый, но Голубу для победы хватило всего 5 раундов. Иван завершил бой комбинацией с ударом в корпус, который и решил судьбу поединка.

Рефери открыл счёт бразильцу, но, посмотрев ему в глаза, принял решение остановить бой. Таким образом, победа техническим нокаутом в 5-м раунде (время: 1:52) досталась Голубу. Для него это уже 17-я виктория на профессиональном ринге.