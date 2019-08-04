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В этот день Владимир Кличко стал олимпийским чемпионом

В этот день Владимир Кличко стал олимпийским чемпионом
18:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский боксер выиграл золотую медаль в Атланте.

Ровно 23 года назад, 4 августа 1996 года, Владимир Кличко завоевал золотую медаль в супертяжелом весе на Олимпийских играх в Атланте (США). Об этом напоминает сайт братьев Кличко.

В финальном поединке Владимир победил Паэа Вольфграмма из Тонги. В том же, 1996 году Владимир Кличко перешел в профессиональный бокс и его легендарная карьера продолжалась 21 год.

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Напомним, что недавно Бернд Бенте, бывший менеджер Владимира Кличко, рассказал, что в 2015 году Тайсон Фьюри сдал положительный допинг-тест, однако команде украинца об этом не сообщили. Фьюри победил Кличко единогласным решением судей и отобрал у украинца пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости спорта, Новости бокса.
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