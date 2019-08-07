WBO обязала Рамиреса провести обязательную защиту

Новости спорта: Американец отобрал пояс у Мориса Хукера.

Чемпиону мира по версии WBC и WBO в легком весе Хосе Карлосу Рамиресу (25-0, 17 КО) предстоит обязательная защита титула.

Американец отобрал пояс WBO у Мориса Хукера (26-1-3, 17 КО). Команде Рамиреса предстоит в 30-дневный срок договориться о поединке с обязательным претендентом Джеком Каттераллом (24-0, 13KO),

26-летний англичанин никогда не дрался за пределами Великобритании, сообщает BoxingScene.

Напомним, после поражения от Рамиреса, глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил о переходе Хукера в полусредний дивизион.