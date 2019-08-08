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Сауль Альварес жаждет боя с российским чемпионом

Сауль Альварес жаждет боя с российским чемпионом
16:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сауль Альварес хочет подняться в весе и завоевать пояс Сергея Ковалева.

Мексиканский боксёр Сауль Альварес намерен провести следующий бой с россиянином Сергеем Ковалёвым, сообщает The Athletic.

По информации источника, Альварес намерен дождаться итогов поединка Ковалёва с Энтони Ярдом, который состоится 24 августа. В случае, если Ковалёву удастся уверенно победить Ярда, Альварес намерен в следующем поединке встретится именно с Ковалёвым. Потенциальный поединок Альвареса и Ковалёва может состояться уже в ноябре 2019 года.

Сауль Альварес лишен титула IBF

Ранее Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, поскольку отказался от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко, в котором он должен был защищать титул. После этого Альварес остался чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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