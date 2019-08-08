Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса

Новости спорта:Названы возможная дата и место боя Деревянченко - Головкин.

Поединок между первым номером рейтинга IBF Сергеем Деревянченко и экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, вероятнее всего, состоится 5 октября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает авторитетный боксерский инсайдер и обозреватель The Athletic Майк Коппинджер. По его словам, команды боксеров уже приступили к переговорам, а бой планируется провести 5-го октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

«Теперь, как ожидается, IBF официально санкционирует титульный бой в среднем весе между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным, и, согласно источникам, переговоры будут проходить более гладко. Соглашение между GGG и Сергеем Деревянченко еще не заключено, но ожидается, что оно будет достигнуто в ближайшее время. Как только соглашение будет подписано, они подерутся за титул IBF, оставленный "Канело". Бой, согласно источникам, планируется провести 5-го октября в Madison Square Garden, и, конечно же, он будет транслироваться на DAZN», - написал Коппинджер.