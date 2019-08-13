Ломаченко – Кэмпбелл: все билеты на бой проданы

Новости спорта:На кону поединка будут стоять четыре чемпионских пояса.

Поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко против британца Люка Кэмпбелл пройдет при полном аншлаге. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов. Ранее мы писали, что легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла.

"Теперь официально могу сказать, что все билеты на этот бой проданы", – сказал Хирн.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне на арене "O2 Arena", вмещающая 20 тысяч человек. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC в легком весе, а также пояс журнала The Ring. Как мы сообщали, в этом противостоянии Кэмпбелл уже пообещал устроить Ломаченко ад.

Напомним, накануне Ломаченко сделал интересное признание. Василий оценил свои шансы в бою против Фьюри. "Сколько раундов я продержался бы с Тайсоном Фьюри? Может, пять или шесть. Я могу кружиться вокруг него долгое время, но после шести раундов, наверное, устану, и он попадет по мне", – предположил украинец.