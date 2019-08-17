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"Тайсон с Тайсоном": Фьюри встретился с Майком Тайсоном в США

"Тайсон с Тайсоном": Фьюри встретился с Майком Тайсоном в США
08:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри готовится к предстоящему поединку.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прилетел в США для подготовки к предстоящему поединку с непобежденным шведом Отто Уаллином, который состоится состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

"Цыганский король" в своем официальном Instagram-аккаунте похвастался фотографией с легендарным экс-боксером Майком Тайсоном и интересно ее подписал: "Тайсон с Тайсоном".

 
 
 
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Tyson with Tyson. #AMERICANDREAM

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Напомним, ранее Тайсон Фьюри ответил на высказывания Деонтея Уайлдера, которыми он раскритиковал выбор британцем малоизвестного соперника.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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