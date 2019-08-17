"Тайсон с Тайсоном": Фьюри встретился с Майком Тайсоном в США

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прилетел в США для подготовки к предстоящему поединку с непобежденным шведом Отто Уаллином, который состоится состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
"Цыганский король" в своем официальном Instagram-аккаунте похвастался фотографией с легендарным экс-боксером Майком Тайсоном и интересно ее подписал: "Тайсон с Тайсоном".
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Напомним, ранее Тайсон Фьюри ответил на высказывания Деонтея Уайлдера, которыми он раскритиковал выбор британцем малоизвестного соперника.