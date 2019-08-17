"Тайсон с Тайсоном": Фьюри встретился с Майком Тайсоном в США

Новости спорта:Тайсон Фьюри готовится к предстоящему поединку.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прилетел в США для подготовки к предстоящему поединку с непобежденным шведом Отто Уаллином, который состоится состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

"Цыганский король" в своем официальном Instagram-аккаунте похвастался фотографией с легендарным экс-боксером Майком Тайсоном и интересно ее подписал: "Тайсон с Тайсоном".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Tyson with Tyson. #AMERICANDREAM Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101) 16 Авг 2019 в 12:07 PDT

Напомним, ранее Тайсон Фьюри ответил на высказывания Деонтея Уайлдера, которыми он раскритиковал выбор британцем малоизвестного соперника.