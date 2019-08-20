Такам рассказал о своем будущем

Новости спорта:Карлос по прежнему умалчивает о возможном бое с Александром Усиком.

Камерунский супертяжеловес Карлос Такам, который должен был провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, поделился эмоциями после подписания контракта с новой промоутерской компанией Star Boxing, из-за чего поединок с украинцем, вероятно, не состоится.

"Я очень рад подписать контракт с Джо Лагуардией и Star Boxing. Я находился в статусе свободного агента почти год и не подписывал соглашение ни с одним промоутером.

У меня было несколько предложений на столе, но у меня есть хорошее предчувствие, что с Джо я смог полностью раскрыть свой потенциал.

У меня большие амбиции на ближайшее будущее, поэтому я не спешил смотреть наперед перед принятием какого-либо решения. Я готов тяжело работать", - приводит слова Такама BoxingScene.

Напомним, ранее Карлос Такам заявил, что у него есть несколько вариантов проведения следующего поединка.