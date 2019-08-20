Скачать
Вторник, 20.08.2019
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Такам рассказал о своем будущем

Такам рассказал о своем будущем
08:34 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Карлос по прежнему умалчивает о возможном бое с Александром Усиком.

Камерунский супертяжеловес Карлос Такам, который должен был провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, поделился эмоциями после подписания контракта с новой промоутерской компанией Star Boxing, из-за чего поединок с украинцем, вероятно, не состоится.

"Я очень рад подписать контракт с Джо Лагуардией и Star Boxing. Я находился в статусе свободного агента почти год и не подписывал соглашение ни с одним промоутером.

У меня было несколько предложений на столе, но у меня есть хорошее предчувствие, что с Джо я смог полностью раскрыть свой потенциал.

Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте

У меня большие амбиции на ближайшее будущее, поэтому я не спешил смотреть наперед перед принятием какого-либо решения. Я готов тяжело работать", - приводит слова Такама BoxingScene.

Напомним, ранее Карлос Такам заявил, что у него есть несколько вариантов проведения следующего поединка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван лучший игрок по итогам 4-го тура УПЛ
02 Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Ястремская теряет позиции
03 Реал готовит новое предложение Манчестер Юнайтед по Погба
04 Балотелли: Моя цель - поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии
05 Ник Кирьос: Медведев - робот, он слишком хорош
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь