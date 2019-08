Рефери остановил бой Эстрада - Бимон (Видео)

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Хуан Франсиско Эстрада (40-3, 27 КО) из Мексики техническим нокаутом победил претендента из США Диуэйна Бимона (16-2-1, 11 КО).

Эстрада лучше начал бой и во втором раунда дважды отправил претендента на канвас. Сперва Бимон побывал во флеш-нокдауне, а затем оказался на канвасе во второй раз после серии из левых хуков.

This was the second knockdown in round two #EstradaBeamon pic.twitter.com/0noe7jx7yY

Казалось, что в 3-й трехминутке чемпион добьет американца, но тот выжил и даже вернулся в бой спустя несколько раундов.

This was the moment of the stoppage lol

Note: I was here as a fan until the end, that’s why I was cheering lol

The atmosphere was ridiculous! #EstradaBeamon pic.twitter.com/CciF5VLFiY

— Ulloa (@Lilyykinss) August 25, 2019