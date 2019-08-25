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"Момент отцовской гордости": Леброн Джеймс показал тренировку детей (Видео)

"Момент отцовской гордости": Леброн Джеймс показал тренировку детей (Видео)
15:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал о гордости за своих сыновей, которые по собственной инициативе в 5 утра отправились тренироваться.

Баскетболист снял тренировку своих детей на видео, после чего отправился в зал.

Видео доступно в "твиттере" NBA on ESPN.

"Я плакал в машине по пути в зал после того, как увидел своих пацанов, тренирующихся в 5 утра. Момент отцовской гордости, который вам будет трудно понять со стороны, если вы не провели всю жизнь без отца или у вас нет собственных детей, которым хотите привить любовь к труду", — написал баскетболист в своём "твиттере".

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Джеймс перед началом прошлого сезона перешёл в "Лос-Анджелес Лейкерс", но пока так и не сумел проявить себя в новой команде. Клуб из Калифорнии не смог пробиться в плей-офф, а после окончания сезона у команды сменился главный тренер.

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Баскетбол, НБА, Видео, Новости баскетбола, Леброн Джейм.
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