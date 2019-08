"Момент отцовской гордости": Леброн Джеймс показал тренировку детей (Видео)

Баскетболист снял тренировку своих детей на видео, после чего отправился в зал.

Видео доступно в "твиттере" NBA on ESPN.

"Я плакал в машине по пути в зал после того, как увидел своих пацанов, тренирующихся в 5 утра. Момент отцовской гордости, который вам будет трудно понять со стороны, если вы не провели всю жизнь без отца или у вас нет собственных детей, которым хотите привить любовь к труду", — написал баскетболист в своём "твиттере".

LeBron was on his way to workout and saw both of his sons putting in work already at 5 a.m

(via @KingJames) pic.twitter.com/IfXqQAGvKU

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 24, 2019