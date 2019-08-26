Единственный победивший Ломаченко боксер дал совет Кэмпбеллу, как выиграть у украинца

Новости спорта:Мексиканец Орландо Салидо поделился своим мнением, как Люку Кэмпбеллу выиграть у украинского боксера Василия Ломаченко.

Мексиканский боксер Орландо Салидо, который в 2014-м году нанес единственное поражение в карьере Василия Ломаченко, дал совет его будущему сопернику - британцу Люку Кэмпбеллу.

"Что нужно сделать Кэмпбеллу для победы? Он должен показать жесткость и заставить Ломаченко чувствовать себя в ринге некомфортно. Люку необходимо навязать свой стиль боя. Пусть бьет в область груди и не забывает об ударах по корпусу.

Нет сомнений, что Ломаченко - хороший боксер. Но он не дотягивает до звания лидера P4P. Его не получится перебоксировать, но можно прессинговать и навязать свой стиль", - приводит слова Салидо Sky Sports.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне. На кону поединка будут титулы украинца (WBA и WBO), а также вакантный пояс WBC.