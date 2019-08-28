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Ломаченко: Отец создал мой оригинальный стиль

Ломаченко: Отец создал мой оригинальный стиль
21:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал роль отца в своем становлении.

Накануне боя против Люка Кэмпбелла, который пройдет 31 августа, Василий Ломаченко рассказал о роли отца Анатолия в своих успехах:

«Я люблю свою жизнь. И так было всегда. Я занимаюсь любимым делом. Я никогда не смотрел на своего отца исключительно как на тренера. Он мой отец не только в жизни, но и в зале, и в моем углу.

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Он создал мой оригинальный стиль. Он присматривает за мной в этой опасной игре. Защищает мою голову, бережет мое здоровье.

Обычно я дерусь с одним спарринг-партнером. Иногда с двумя. Бывает, что выхожу против троих.

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Если честно, то драться против трех соперников легче, чем против двух. Трое оппонентов чаще мешают друг другу. Можно просчитать их позиции, благодаря чему мне проще с ними справиться».

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко.
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