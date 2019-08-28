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Ломаченко: Я готов к бою с Кэмпбеллом на 100%

Ломаченко: Я готов к бою с Кэмпбеллом на 100%
21:45 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский чемпион Василий Ломаченко и его соперник британец Люк Кэмпбелл провели открытые тренировки перед боем.

Чемпион WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко и его соперник британец Люк Кэмпбелл провели открытые тренировки перед боем, который состоится 31 августа в Лондоне.

Василий Ломаченко на тренировке ничем не удивил - традиционно для себя поработав с тенью, на лапах и пожонглировав. При этом, украинца поддерживали намного активнее, чем местного боксера Кэмпбелла, что удивило даже самого Василия.

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"Сегодня на тренировке была отличная поддержка. Я не могу в это поверить. Это очень приятно для меня.

Какие у меня впечатления от Лондона в этот раз? Честно, много мероприятий, много событий и у меня нет времени посмотреть город, прогуляться.

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Подготовка была в Украине, все прошло хорошо, я готов на 100% и вы увидите это в субботу.

Прогноз на бой с Кэмпбеллом? Болельщиков ждет очень хороший, интересный бой", - рассказал Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл.
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