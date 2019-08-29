"Он не лучший": Комми оценил боксерские способности Ломаченко

Новости спорта:Ганский боксер назвал ряд бойцов, которые, по его словам, лучше украинца.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми прокомментировал слова обладателя поясов WBO и WBA Василия Ломаченко о том, что он является лучшим боксером в мире вне зависимости от весовой категории.

Ганский спортсмен уверен, что как минимум пять боксеров обладают большим мастерством, чем именитый украинец.

"Я не верю, что Ломаченко является лучшим боксером в мире. У него есть невероятный опыт в любителях, но профессиональный бокс - это другой вид спорта. Лично я думаю, что Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс и Деонтей Уайлдер находятся выше Ломаченко.

Можно много говорить о том, что когда ты постоянно являешься стороной А, то у тебя есть значительное преимущество. Промоутеры, телевидение, журналисты и все остальные поют тебе дифирамбы.

Что касается Кроуфорда, то он поехал на родину Рики Бернса и отобрал у него титул. Спенс сделал то же самое с Келлом Бруком. Альварес был стороной Б в бою с Мейвезером, а Уайлдер был готов ехать в Россию, чтобы защитить свой титул", - приводит слова Комми Sky Sports.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.