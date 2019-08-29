Скачать
Четверг, 29.08.2019
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: состав корзин
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: состав корзин
Стали известны имена потенциальных соперников Усика
Стали известны имена потенциальных соперников Усика
Лига чемпионов: выход Аякса и другие матчи 28 августа (Видео)
Лига чемпионов: выход Аякса и другие матчи 28 августа (Видео)

"Он не лучший": Комми оценил боксерские способности Ломаченко

"Он не лучший": Комми оценил боксерские способности Ломаченко
07:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Ганский боксер назвал ряд бойцов, которые, по его словам, лучше украинца.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Ричард Комми прокомментировал слова обладателя поясов WBO и WBA Василия Ломаченко о том, что он является лучшим боксером в мире вне зависимости от весовой категории.

Ганский спортсмен уверен, что как минимум пять боксеров обладают большим мастерством, чем именитый украинец.

"Я не верю, что Ломаченко является лучшим боксером в мире. У него есть невероятный опыт в любителях, но профессиональный бокс - это другой вид спорта. Лично я думаю, что Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс и Деонтей Уайлдер находятся выше Ломаченко.

Будни чемпиона: Ломаченко провел открытою тренировку в Лондоне (Видео)

Можно много говорить о том, что когда ты постоянно являешься стороной А, то у тебя есть значительное преимущество. Промоутеры, телевидение, журналисты и все остальные поют тебе дифирамбы.

Что касается Кроуфорда, то он поехал на родину Рики Бернса и отобрал у него титул. Спенс сделал то же самое с Келлом Бруком. Альварес был стороной Б в бою с Мейвезером, а Уайлдер был готов ехать в Россию, чтобы защитить свой титул", - приводит слова Комми Sky Sports.

Ломаченко: Хочу вписать свое имя в историю бокса

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Ричард Комми.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина вышла в третий круг US Open
02 Открытая тренировка сборной Украины: названы дата и время
03 Джошуа: Ломаченко - величайший боксер-легковес
04 Интер и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами
05 Первая ракетка мира назвал трех звезд, с которыми мечтает познакомиться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь