Назван рефери боя Ломаченко - Кэмпбелл

Новости спорта:Бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом в ближайшие выходные рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин.

Бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом в ближайшие выходные рассудит шотландский рефери Виктор Лафлин, передает портал Boxing Scene.

Если поединку будет суждено закончиться решением судей, вердикт вынесет бригада, состоящая из мексиканца Омара Минтуна, канадца Бенуа Росселя и француза Жана Роберта Лайна.

Лафлину ранее не приходилось судить матчи ни Ломаченко, ни Кэмпбелла.

Напомним, соперники будут драться в ринге лондонской арены O2 вечером 31 августа за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC. Попутно украинец проведет защиту своих поясов WBO и WBA.

Пока единственный бой в нынешнем году Ломаченко провел в апреле, когда в четвертом раунде нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы.

Вчера Василий провел в Лондоне открытую тренировку. За предстоящий бой он получит рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.