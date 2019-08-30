Арум рассказал, когда Джервонта Дэвис может провести бой против Ломаченко

Новости спорта:Боб Арум прокомментировал возможный поединок между украинцем Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, рассказал о возможном проведении боя своего подопечного против обладателя пояса WBA во втором полулегком весе Джервонтой Дэвисом.

Промоутер уверен, что Флойд Мейвезер не планирует в ближайшем будущем выставлять своего протеже против Ломаченко, поскольку до конца не уверен, что Дэвис способен одолеть украинца.

Сам Ломаченко, по его словам, не против устроить поединок с Джервонтой Дэвисом.

"Если Флойд почувствует, что Дэвис способен побить Ломаченко, то он несомненно организует этот бой. У меня очень хорошие отношения с Флойдом Мейвезером и Леонардом Эллерби (глава Mayweather Promotions - прим. ред.).

Мне кажется, что он еще не уверен в силах и шансах Джервонты на победу в бою с Ломаченко. Вы ведь понимаете, Дэвис пока слишком молод", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.