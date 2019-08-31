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"Не самое умное решение": Ломаченко оценил возможный бой с Майки Гарсией

"Не самое умное решение": Ломаченко оценил возможный бой с Майки Гарсией
16:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Но бой с Гарсией может состояться в категории до 63,5 кг.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко предполагает, что его потенциальный бой с Майки Гарсией может состояться в весовой категории до 63,5 кг.

Решение перейти в послуредний вес (до 66,7 кг) украинец назвал «не самым умным решением» для него.

«Я не могу перейти в 147 фунтов (до 66,7 кг). Сейчас мой вес между боями составляет 63 килограмма. Боксировать в категории 147 фунтов — не самое умное решение. Возможно, я смогу сразиться с Майки Гарсией в категории до 140 фунтов (до 63,5 кг). Может, этот бой состоится», — рассказал Ломаченко в интервью The Guardian.

Как отметил Ломаченко, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик может выиграть титул и в супертяжелом весе.

«Безусловно, — считает Василий. — У нас уже была одна очень хорошая вечеринка в Лондоне, и остались хорошие воспоминания».

Сегодня в стенах лондонской O2 Arena Ломаченко встретится в ринге с британцем Люком Кэмпбеллом. На кону будут стоять три чемпионских титула: по версиям WBA, WBC и WBO.

За сегодняшний бой украинец заработает рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

Александр Усик, в свою очередь, будет присутствовать на сегодняшнем матче Василия.

Напомним, в субботу, 31 августа, Василий Ломаченко проведет свой следующий бой в Лондоне против местного боксера Люка Кэмпбелла (где и когда смотреть бой).

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