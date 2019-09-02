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Поветкин прокомментировал свой бой с Фьюри

Поветкин прокомментировал свой бой с Фьюри
03:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Российский супертяжеловес считает, что провел хороший бой.

39-летний российский боксер Александр Поветкин прокомментировал свою победу над 24-летним британским бойцом Хью Фьюри.

"Я очень счастлив, был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его.

Хочу поблагодарить публику, здесь очень хорошо встречают, в Англии вообще любят бокс.

 Усик встретился с Поветкиным

Я немного, наверное, зациклился на удар. У меня был большой перерыв, я занимался своими локтями после боя с Джошуа. Я рад, что прошел всю дистанцию. В целом нормально себя чувствовал, думаю, что это был нормальный бой на данный момент", — отметил Поветкин.

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Александр Поветкин, Новости бокса, Александр Усик, Хьюи Фьюри.
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