Поветкин прокомментировал свой бой с Фьюри

Новости спорта:Российский супертяжеловес считает, что провел хороший бой.

39-летний российский боксер Александр Поветкин прокомментировал свою победу над 24-летним британским бойцом Хью Фьюри.

"Я очень счастлив, был хороший и интересный бой, считаю, что неплохо провел его.

Хочу поблагодарить публику, здесь очень хорошо встречают, в Англии вообще любят бокс.

Я немного, наверное, зациклился на удар. У меня был большой перерыв, я занимался своими локтями после боя с Джошуа. Я рад, что прошел всю дистанцию. В целом нормально себя чувствовал, думаю, что это был нормальный бой на данный момент", — отметил Поветкин.