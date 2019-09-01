Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)

Новости спорта:Александр Поветкин зашел в раздевалку Василия Ломаченко.

Александр Усик прибыл в Лондон на бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Он был в раздевалке чемпиона перед боем, следил за каждым раундом из первого ряда, а после снова праздновал победу Ломаченко в раздевалке.

В рамках этого же вечера бокса свой бой проводил Александр Поветкин, который одержал победу над Хьюи Фьюри.

Поветкин зашел в раздевалку к Ломаченко после победы, но общался не с ним, а с Усиком. Боксеры о чем-то разговаривали, после чего россиянин покинул комнату, а члены его команды фотографировались с украинскими боксерами.