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Воскресенье, 01.09.2019
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
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Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)

Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
08:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Александр Поветкин зашел в раздевалку Василия Ломаченко.

Александр Усик прибыл в Лондон на бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Он был в раздевалке чемпиона перед боем, следил за каждым раундом из первого ряда, а после снова праздновал победу Ломаченко в раздевалке.

В рамках этого же вечера бокса свой бой проводил Александр Поветкин, который одержал победу над Хьюи Фьюри.

Поветкин зашел в раздевалку к Ломаченко после победы, но общался не с ним, а с Усиком. Боксеры о чем-то разговаривали, после чего россиянин покинул комнату, а члены его команды фотографировались с украинскими боксерами.

Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)

 
 
 
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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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