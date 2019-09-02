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"Красавец": Поветкин оценил решение Усика не драться с россиянами

"Красавец": Поветкин оценил решение Усика не драться с россиянами
15:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твитер

Новости спорта:Александр Поветкин поддержал решение Усика не драться с россиянами.

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал решение украинца Александра Усика не драться с представителями России. Ранее Усик, которому предстоит дебютировать в тяжёлом весе, сказал, что не хочет драться с россиянами, потому что бой переведут в политическую плоскость.

«Красавец. Молодец. Всё равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал.

Александр — он хороший, сильный боксёр. Я как-то не задумывался насчёт боя с ним. По крайней мере, у нас никогда разговора не было, чтобы бой провести», — цитирует Поветкина ТАСС.

Усик встретился с Поветкиным

Соперником Усика в дебютном поединке в тяжёлом весе в итоге станет голландец Тайрон Спонг. Этот бой состоится 12 октября в Чикаго (США).

Что касается Поветкина, то он 31 августа нанёс поражение британцу Хьюи Фьюри.

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Александр Поветкин, Бокс, Александр Усик, Бокс новости.
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