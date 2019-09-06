Майки Гарсия спрогнозировал победителя боя Спенс - Портер

Новости спорта:Экс-чемпион мира уверен, что Портер окажет давление на своего соперника.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом и обладателем пояса WBC Шоном Портером, который состоится 28 сентября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

Американец считает Спенса явным фаворитом этого боя, однако Портер не станет мальчиком для битья и создаст много проблем своему сопернику.

"Я думаю, что Портер даст гораздо лучший бой, чем люди ожидают. Я считаю, что это будет близкий поединок. Спенс потихоньку навяжет свое и выиграет, но если Портер окажет давление, как он обычно это делает, думаю, он будет хорошо смотреться и сделает бой непростым для Спенса", - приводит слова Гарсии BoxingNews24.

Напомним, ранее Спенс заявил, что готов встретиться в ринге с Кроуфордом после боев с Портером и Пакьяо.