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Майки Гарсия спрогнозировал победителя боя Спенс - Портер

Майки Гарсия спрогнозировал победителя боя Спенс - Портер
14:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Экс-чемпион мира уверен, что Портер окажет давление на своего соперника.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом и обладателем пояса WBC Шоном Портером, который состоится 28 сентября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

Американец считает Спенса явным фаворитом этого боя, однако Портер не станет мальчиком для битья и создаст много проблем своему сопернику.

"Я думаю, что Портер даст гораздо лучший бой, чем люди ожидают. Я считаю, что это будет близкий поединок. Спенс потихоньку навяжет свое и выиграет, но если Портер окажет давление, как он обычно это делает, думаю, он будет хорошо смотреться и сделает бой непростым для Спенса", - приводит слова Гарсии BoxingNews24.

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Напомним, ранее Спенс заявил, что готов встретиться в ринге с Кроуфордом после боев с Портером и Пакьяо.

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Бокс, Новости бокса, Майки Гарсия, Шон Портер, Эролл Спенс.
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