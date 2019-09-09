Тренер Деревянченко: Сергей будет работать как акула-молот

Новости спорта:Андре Розье рассказал, на чем Сергей Деревянченко делает акценты во время подготовки к бою с Геннадием Головкиным.

Тренер Сергея Деревянченко Андре Розье рассказал о подготовке своего подопечного к поединку за звание чемпиона мира по версии IBF в среднем весе против Геннадия Головкина.

"Мы работаем над джебом Сергея. Он будет выбрасывать этот удар при первой возможности.

Мы хотим убедиться, что защита Деревянченко будет на самом высоком уровне. Ему необходимо резать углы, заставлять Головкина чувствовать себя некомфортно.

Надо заставить Головкина отходить. Он не очень хорошо работает на отходах.

Геннадий ничего не поменял в этом плане. Он ничего не изменит даже с новым тренером Джонатоном Бэнксом, который для меня как член семьи. Деревянченко будет работать как акула-молот, режущая углы.

Если я говорю работать сдвоенным джебом, наматывать круги или держаться подальше от канатов, но боксер этого не делает, то мы не сможем победить. С Сергеем у меня нет никаких проблем. Он слушает меня.

Именно поэтому я уверен, что мы одержим победу. Если я скажу ему отойти от канатов или поменять направление, Деревянченко это сделает", – сказал Розье.