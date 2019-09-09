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Хирн: Бой с Ломаченко возможен после победы Хэйни над Абдуллаевым

Хирн: Бой с Ломаченко возможен после победы Хэйни над Абдуллаевым
19:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Обязательный претендент на пояс WBC Ломаченко определится 13 сентября.

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко может до конца года провести бой против 20-летнего американского проспекта Дэвина Хэйни.

По словам известного британского промоутера Эдди Хирна, представляющего интересы американца, этот бой станет возможным в случае победы Хэйни над Зауром Абдуллаевым в поединке, который состоится уже через неделю.

“Надеюсь, что на следующей неделе Хэйни удастся победить Абдуллаева, после чего он станет обязательным претендентом для Ломаченко. В таком случае мы вызовем его на бой, который хотелось бы провести до конца года. Весь мир хочет увидеть этот бой, поэтому я надеюсь, что Ломаченко и Боб Арум примут наш вызов”, - цитирует Хирна klitschko-brothers.com.

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Поединок Дэвина Хэйни с Зауром Абдуллаевым состоится 13 сентября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Победитель боя станет обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Василий Ломаченко.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости.
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