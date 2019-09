Вечер бокса в Нью-Йорке 13 сентября: результаты взвешивания (Видео)

Претенденты на временный чемпионский титул WBC в легком весе российский боксер Заур Абдуллаев и американец Девин Хейни показали одинаковый вес 134,6 фунта (61 кг).

Lightweight sensation @realdevinhaney looks to take one step closer to World title glory tomorrow night as he headlines our blockbuster NYC show at @HuluTheaterMSG! #HaneyAbdullaev #HaneyNYC pic.twitter.com/TD1hN8ZlMK

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 12, 2019