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"Самый большой трус": Уайлдер раскритиковал Фьюри

"Самый большой трус": Уайлдер раскритиковал Фьюри
16:02 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер раскритиковал Тайсона Фьюри за подписание контракта с ESPN.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) подверг критике британца Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО).

Американец не остался в стороне от того факта, что его недавний соперник в ринге подписал контракт с ESPN.

«Фьюри подписал контракт с ESPN на 100 миллионов долларов? Чушь. Он не получит 100 миллионов. И 80 миллионов не получит. Даже 70 миллионов не увидит. Это сказал и его промоутер Боб Арум. Фьюри – чертов трус. Самый большой трус, которого я когда-либо видел», — приводит слова Уайлдера ESPN.

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Напомним, 1 декабря 2018 года Уайлдер выиграл у Фьюри в Лос-Анджелесе, и сумел защитить свой чемпионский пояс.

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри.
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