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"Ненастоящий боксер": Американский боксер раскритиковал соперника Усика

"Ненастоящий боксер": Американский боксер раскритиковал соперника Усика
20:47 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Майкл Хантер прокомментировал грядущий бой Александра Усика.

Экс-соперник бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Майкл Хантер (17-1, 12 КО) считает, что у Тайрона Спонга (14-0, 13 КО), с которым украинец проведет дебютный бой в супертяжах, будут большие проблемы:

"Спонг - не настоящий боксер, он был кикбоксером, отличным бойцом, сильным парнем. Думаю, он по-настоящему проснется, когда увидит нормальное движение. Ему будет очень непросто справиться с Усиком и его ногами", — сказал Хантер FightHype.com.

На дебюте Усика в хэвивейте ожидается аншлаг

Напомним, 14 сентября в США Карлос Такам проведет бой против местного боксера Крейга Льюиса.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Майкл Хантер.
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