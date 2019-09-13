"Ненастоящий боксер": Американский боксер раскритиковал соперника Усика

Новости спорта:Майкл Хантер прокомментировал грядущий бой Александра Усика.

Экс-соперник бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Майкл Хантер (17-1, 12 КО) считает, что у Тайрона Спонга (14-0, 13 КО), с которым украинец проведет дебютный бой в супертяжах, будут большие проблемы:

"Спонг - не настоящий боксер, он был кикбоксером, отличным бойцом, сильным парнем. Думаю, он по-настоящему проснется, когда увидит нормальное движение. Ему будет очень непросто справиться с Усиком и его ногами", — сказал Хантер FightHype.com.

Напомним, 14 сентября в США Карлос Такам проведет бой против местного боксера Крейга Льюиса.